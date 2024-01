Die Snowflake-Aktie erholte sich Ende 2023 stark und stieg um mehr als 40 Prozent. Brian White, Analyst bei Monness Crespi Hardt, stufte die Aktie jedoch von Neutral auf Verkaufen herab, behielt sein Kursziel von 160 US-Dollar bei und sieht ein Abwärtspotenzial von etwa 16 Prozent. White zufolge profitierte Snowflake von einem überschwänglichen Technologiemarkt und einem KI-Hype-Zyklus, was die Aktie überbewertet und verkaufsdruckanfällig macht. Trotz der guten langfristigen Positionierung von Snowflake, insbesondere im Cloud Computing, sind die Margen dünn, die Bewertung hoch und der Wettbewerb dynamisch. Zudem erwartet White, dass die dunkelsten Tage des wirtschaftlichen Abschwungs noch bevorstehen. Das Umsatzwachstum von Snowflake hat sich seit acht Quartalen verlangsamt, von 110 Prozent im dritten Quartal 2022 auf 32 Prozent im letzten Quartal. White merkt an, dass Snowflake, obwohl es KI in seine Aktivitäten integriert hat, nicht als führender Akteur in der KI-Bewegung anerkannt ist. Er prognostiziert, dass der Optimismus der Tech-Branche für generative KI im Jahr 2024 für viele enttäuschend sein wird. Seit Jahresbeginn hat die Snowflake-Aktie etwa fünf Prozent an Wert verloren.