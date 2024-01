In der kommenden Woche stehen wichtige Bilanzvorstellungen von Unternehmen an, die Anlegern Hinweise auf die Konjunktur geben könnten. Am Dienstag wird die Bilanz von Tilray Brands erwartet, bei der Anleger Informationen über die Auswirkungen einer möglichen Neuklassifizierung von Cannabis erhoffen. Zudem wird erwartet, dass der Einstieg in das Geschäft mit Erfrischungsgetränken und Craft-Bieren positive Auswirkungen auf das Unternehmen hat. Am Donnerstag wird die Quartalsbilanz von Taiwan Semiconductor erwartet, die als Indikator für die gesamte Chip- und High-Tech-Branche gilt. Am Freitag werden die Bilanzen von US-Banken, Delta Airlines und United Health vorgestellt. Die US-Banken können aufgrund hoher Zinserträge auf ein zufriedenstellendes Jahr zurückblicken, jedoch wird diskutiert, wie sich die Ertragslage angesichts einer erwarteten Zinswende entwickeln wird. Delta Airlines und Boeing stehen aufgrund der Probleme mit der Boeing 737-9 Max im Fokus der Anleger. United Health dürfte von den hohen Zinsen profitiert haben.