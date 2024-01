Auf diese Daten kommt es an! Alarmstufe Rot: Inflationssorgen lassen Aktienmärkte zittern - Was Sie jetzt wissen müssen! Anleger aufgepasst: Hat der schwache Börsenstart Sie überrascht? Sind die Erwartungen an die Notenbanken zu hoch? Entdecken Sie die Einblicke unseres Marktexperten Lars Wißler in seinem Wochenausblick!