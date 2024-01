Saudi Aramco hat die Preise für sein Arab Light-Öl für Februar um 1,50 US-Dollar pro Barrel reduziert, was auf eine sinkende Nachfrage aus China und ein steigendes weltweites Angebot zurückzuführen ist. Dies führte zu einem Rückgang der Ölpreise um über vier Prozent. 2023 verzeichnete Öl den ersten Jahresverlust seit 2020, was auf eine gestiegene Produktion außerhalb der OPEC+ und eine nachlassende Nachfrage zurückzuführen ist. Riad hat daraufhin eine umfangreiche freiwillige Produktionskürzung vorgenommen. Händler befürchten, dass das globale Wachstum 2024 verlangsamen könnte, was den Ölverbrauch dämpfen würde. "Saudi-Arabien senkt seine offiziellen Verkaufspreise stark, um seinen Marktanteil zu wahren", so Serena Huang von Vortexa. Die chinesischen Aktienmärkte reagieren negativ auf diese Entwicklung, mit einem Rückgang des Hang Seng Index um etwa zwei Prozent. Trotz einer Erholung der globalen Aktienmärkte bleibt die Stimmung unter den Anlegern in China negativ, so die Analysten der Nomura Group.