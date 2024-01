Apples Vision Pro wird in den USA am 2. Februar auf den Markt kommen, wie das Unternehmen am Montag in einer Pressemitteilung bekannt gab. Vorbestellungen sind ab dem 19. Januar um 17 Uhr Pacific Time (also um 2 Uhr morgens am 20. Januar deutscher Zeit) möglich.

Das Unternehmen teilte außerdem mit, dass die verschreibungspflichtigen Linseneinsätze für Vision Pro 149 US-Dollar kosten werden und das Headset 256 GB Speicherplatz haben wird.