Das Vertrauen in Amazons Gewinnaussichten ist groß, was zum Teil auf den Rückenwind durch KI zurückzuführen ist. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotenzial von etwa 26 Prozent hin. Unter den Megakonzernen bietet nur Nvidia. ein besseres Renditepotenzial, berichtet Bloomberg.

"Ich denke, dass Amazon in diesem Jahr sein bisheriges Hoch durchbrechen wird. Die Aktie ist im historischen Vergleich nicht teuer, sie übertrifft die Zahlen, und die Konsensschätzungen steigen. Das ist ein Rezept für einen Bullenmarkt.", so Andrew Slimmon, Analyst bei Morgan Stanley.

Die Konsenserwartungen für die Nettogewinne von Amazon im Jahr 2024 sind in den letzten drei Monaten um 17 Prozent gestiegen, wie aus den von Bloomberg zusammengestellten Daten hervorgeht, während die Umsatzerwartungen unverändert geblieben sind.

Amazon hat unter den so genannten Magnificent Seven am längsten keinen Rekord mehr aufgestellt, im Gegensatz zu Apple, Microsoft und Nvidia, die alle im vergangenen Jahr neue Höchststände erreichten. Die sieben größten Aktien im S&P 500 Index nach Marktwert sind im Januar ins Stocken geraten, nachdem sie im vergangenen Jahr die Stärke des Marktes angetrieben hatten. Amazons Rückgang um 4,4 Prozent ist einer der stärksten in dieser Gruppe.

Evercore-Analyst Andrew Huang erwartet, dass steigende Margen und die Cloud-Nachfrage die Aktie im Jahr 2024 stützen werden, während eine niedrige Bewertung im historischen Vergleich das Abwärtsrisiko mindert. Allerdings warnt er: "Wenn alle nach der letztjährigen Rallye ein weiteres gutes Jahr erwarten, könnte das bedeuten, dass es an der Zeit ist, seine Position zu reduzieren, da die Aktie selbst bei einer leichten Enttäuschung einen Rückschlag erleiden könnte."

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion

