Die Bayer-Aktie profitiert von positiven Studiendaten des Wirkstoffs Elinzanetant, der zur Behandlung von Wechseljahresbeschwerden eingesetzt wird. Die Phase-III-Studie zeigte besonders hohe Wirksamkeit bei der Eindämmung von Hitzewallungen und Schlafstörungen. Der Wirkstoff verzichtet auf eine hormonelle Behandlung, was für viele Betroffene ein großer Pluspunkt sein dürfte. Elinzanetant gilt als Blockbuster-Kandidat, also ein Medikament mit einem jährlichen Umsatz von einer Milliarde Euro oder mehr. Die erwartete Zulassung könnte die Lücke füllen, die der gescheiterte Medikamentenkandidat Asunedxian hinterlassen hat. Die Aktie eröffnete stark bei über 36 Euro, gab jedoch in einem lustlosen Gesamtmarktumfeld einen Teil ihrer Gewinne wieder ab. Dennoch dürfte der positive Wochenstart die Chancen auf eine Fortsetzung der Aufholjagd erhöhen. Die anhaltende Gewinnserie sorgt für eine Erholung des Kurses und der technischen Indikation. Weitere Gewinne sind wahrscheinlich, wichtige Hürden stellen sich der Aktie erst im Bereich von 40 bis 42 Euro in den Weg.