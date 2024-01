Die Angriffe der Huthi-Rebellen auf Handelsschiffe im Roten Meer führen dazu, dass Reedereien diese Route meiden und stattdessen den längeren Weg um Afrika herum nehmen. Dies resultiert in höheren Transportkosten, die sich mittelfristig in höheren Preisen für Verbraucher niederschlagen könnten. Gleichzeitig profitieren Anleger von steigenden Aktienkursen der Reedereien. So stiegen die Aktien der Reederei A.P Moeller - Maersk innerhalb eines Monats um fast 35 Prozent, die von Hapag-Lloyd sogar um rund 55 Prozent. Die Huthi-Rebellen, unterstützt vom Iran, greifen gezielt Frachtschiffe an, insbesondere solche mit Verbindungen nach Israel. Eine US-geführte Militärallianz patrouilliert inzwischen in der Region, und Deutschland erwägt eine Beteiligung. Die Angriffe haben erhebliche Auswirkungen auf den Welthandel, da zwölf Prozent des Welthandels über das Rote Meer abgewickelt werden. Reedereien, die die Passage vermeiden wollen, müssen ihre Schiffe um das Kap der Guten Hoffnung führen, was die Reisezeit erheblich verlängert.