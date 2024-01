Entwicklung der Indizes

DAX Top- und Flopwerte

Die heutige Entwicklung der Indizes zeigt insgesamt eine positive Tendenz, mit Ausnahme des Dow Jones. Der DAX, der die 30 größten und umsatzstärksten Unternehmen in Deutschland repräsentiert, hat um 0,79% zugelegt und steht bei 16.712,07 Punkten. Der MDAX, der die mittelgroßen Unternehmen repräsentiert, hat mit einem Plus von 1,13% auf 26.312,01 Punkten eine stärkere Performance als der DAX gezeigt. Der SDAX, der kleinere Unternehmen repräsentiert, hat ebenfalls eine starke Performance gezeigt und steht mit einem Plus von 1,12% bei 13.664,85 Punkten. Der TecDAX, der die größten Technologieunternehmen in Deutschland repräsentiert, hat mit einem Plus von 1,48% auf 3.269,94 Punkten die stärkste Performance unter den deutschen Indizes gezeigt. Im Gegensatz dazu steht der Dow Jones, ein US-amerikanischer Index, der 30 große börsennotierte Unternehmen repräsentiert. Er hat heute einen leichten Rückgang von 0,13% auf 37.395,88 Punkte verzeichnet. Der S&P 500, ein weiterer US-amerikanischer Index, der die 500 größten Unternehmen repräsentiert, hat heute um 0,55% zugelegt und steht bei 4.722,60 Punkten. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die deutschen Indizes heute eine stärkere Performance gezeigt haben als die US-amerikanischen Indizes, wobei der TecDAX die stärkste Performance unter den deutschen Indizes und der Dow Jones die schwächste Performance unter den US-amerikanischen Indizes gezeigt hat.

Die Topwerte im DAX waren Siemens Energy mit einem Anstieg von 5.25%, gefolgt von Qiagen mit 2.62% und Infineon Technologies mit 1.98%. Auf der anderen Seite verzeichneten Merck einen Rückgang von -0.91%, gefolgt von Covestro mit -1.41% und Fresenius mit -1.48%.

MDAX Top- und Flopwerte

Im MDAX waren die Topwerte Carl Zeiss Meditec mit einem Anstieg von 5.89%, gefolgt von Wacker Chemie mit 2.89% und SILTRONIC AG mit 2.83%. Die Flopwerte waren CTS Eventim mit einem Rückgang von -0.90%, gefolgt von AIXTRON mit -1.89% und Lanxess mit -2.32%.

SDAX Top- und Flopwerte

Eckert & Ziegler führte den SDAX mit einem Anstieg von 7.26% an, gefolgt von Nagarro mit 7.25% und thyssenkrupp nucera mit 4.96%. Die Flopwerte waren Verbio mit einem Rückgang von -1.42%, gefolgt von Kloeckner mit -1.64% und Befesa mit -1.67%.

TecDAX Top- und Flopwerte

Im TecDAX waren die Topwerte Nagarro mit einem Anstieg von 7.25%, gefolgt von Carl Zeiss Meditec mit 5.89% und Morphosys mit 3.02%. Die Flopwerte waren PNE mit einem Rückgang von -0.74%, gefolgt von Verbio mit -1.42% und AIXTRON mit -1.89%.

Dow Jones Top- und Flopwerte

Die Topwerte im Dow Jones waren Salesforce mit einem Anstieg von 2.91%, gefolgt von Intel mit 2.89% und Apple mit 1.37%. Die Flopwerte waren JPMorgan Chase mit einem Rückgang von -1.28%, gefolgt von Chevron Corporation mit -1.68% und Boeing mit -6.73%.

S&P 500 Top- und Flopwerte

Im S&P 500 führte Baxter International mit einem Anstieg von 7.05% an, gefolgt von American Airlines Group mit 5.77% und Advanced Micro Devices mit 5.03%. Die Flopwerte waren Targa Resources mit einem Rückgang von -3.30%, gefolgt von Marathon Oil mit -3.46% und Schlumberger mit -3.95%.