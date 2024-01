Warren Buffetts Berkshire Hathaway und Pilot Flying J haben einen Rechtsstreit beigelegt, der um die Bewertung der Raststättenkette des Milliardärs Jimmy Haslam ging. Die Einigung umfasst alle damit verbundenen Klagen und Gegenklagen und verhindert einen potenziell milliardenschweren Gerichtsprozess. Im Zentrum des Streits stand der verbleibende 20-Prozent-Anteil der Haslam-Familie an Pilot Flying J. Die Haslam-Familie hatte bereits 80 Prozent von Pilot in zwei Transaktionen an Berkshire Hathaway verkauft. Der Konflikt entstand aufgrund von gegenseitigen Beschuldigungen bezüglich der Manipulation des EBIT von Pilot, was für die Bewertung des restlichen Anteils der Haslams entscheidend war. Die Haslam-Familie behauptete, Berkshire habe seine Buchführung geändert, um den Betrag zu verringern, den es der Familie schulden würde, wenn diese ihren 20-prozentigen Anteil verkaufen würde. Berkshire behauptete hingegen, Jimmy Haslam habe versucht, das Management von Pilot zu bestechen, um den Gewinn künstlich zu erhöhen.