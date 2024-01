Der Medizintechnik-Spezialist Carl Zeiss Meditec soll bis 2028 einen Umsatzanstieg von zehn Prozent und einen Gewinn je Aktie von 18 Prozent jährlich verzeichnen, so UBS-Analyst Graham Doyle. Ein Hauptgrund für dieses Wachstum ist die Verdoppelung der Ausgaben für Forschung und Entwicklung. Zudem sieht Doyle Potenzial im US-Katarakt- und Refraktivmarkt. Die Übernahme des Dutch Ophthalmic Research Center (DORC) soll den Gewinn je Aktie mittelfristig um neun Prozent steigern. Trotz eines Wertverlusts von 22 Prozent seit 2023, sehen die UBS-Analysten einen günstigen Einstiegszeitpunkt für die Aktie und stufen sie auf "Kaufen" mit einem Kursziel von 125 Euro hoch. Langfristig erwartet die UBS eine Normalisierung des Geschäfts in China im Jahr 2025 und ein organisches Wachstum in Einklang mit den historischen Durchschnittswerten. Sie rechnet mit einer nachhaltigen zweistelligen Umsatzsteigerung in China und einer signifikanten Umsatzsteigerung in den USA.