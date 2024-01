Die Aktien des US-Pharmakonzerns Organon werden nach bestätigter Jahresprognose mit einem Plus von sechs Prozent gehandelt. Die Ausschüttungsrendite beträgt 7,8 Prozent, was die Aktie zu einem Geheimtipp für Dividendenjäger macht. Das Management plant, die Erlöse im kommenden Geschäftsjahr im niedrigen einstelligen Prozentbereich zu steigern, was einen operativen Turnaround bedeuten würde. Organon ist ein Spin-off des US-Pharmakonzerns Merck und ist seit 2021 an der Börse. Das Unternehmen ist auf Frauengesundheitsprodukte, Anästhetika und Antidepressiva spezialisiert und plant, in Zukunft Generika stärker in den Fokus zu rücken. Trotz einer Dividendenrendite von 7,8 Prozent und einem günstigen Kurs-Umsatz-Verhältnis ist die Aktie aufgrund der hohen Verschuldung des Unternehmens und operativen Schwächen eher eine spekulative Depotbeimischung.