Apple hat laut Analystenhaus Jefferies einen schwachen Jahresstart in China erlebt, einem wichtigen Wachstumsmarkt für das Unternehmen. Die iPhone-Verkäufe sollen in der ersten Januarwoche um 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr gesunken sein, hauptsächlich aufgrund des Verlusts von Marktanteilen an lokale Konkurrenten wie Huawei und Xiaomi. Im gesamten Jahr 2023 sollen die Verkäufe in China um drei Prozent gesunken sein. Die politischen Spannungen zwischen den USA und China könnten zu diesen Absatzschwierigkeiten beigetragen haben. Trotz der hohen Bewertung von Apple, die etwa zehn Prozent über dem Durchschnitt der letzten fünf Jahre liegt, konnte das Unternehmen 2023 aufgrund stagnierender Hardware-Verkäufe nicht überzeugen. Die Einschätzung von Jefferies lässt vermuten, dass die bevorstehenden Quartalszahlen von Apple möglicherweise enttäuschend ausfallen könnten. Anleger sollten daher Geduld üben und möglicherweise auf eine Korrektur in der Aktie warten.