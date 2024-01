Die Ölpreise haben die neue Handelswoche mit deutlichen Verlusten begonnen. Ein Fass der Nordseesorte Brent kostete am Abend 75,80 US-Dollar, was 3,78 Prozent weniger als am Freitag war. Begründet werden die Preisabschläge damit, dass Saudi-Arabien den offiziellen Verkaufspreis für alle Regionen um zwei Dollar gesenkt hat. Dies unterstreiche die sich weiter verschlechternden globalen Aussichten für die Ölnachfrage und habe die Besorgnis bezüglich der Spannungen am Roten Meer sowie der Versorgungsunterbrechungen in Libyen untermauert.

Technisch kämpft Brent Crude Öl seit Weihnachten um einen Ausbruch über einen seit Oktober letzten Jahres bestehenden Abwärtstrend, aktuell tendieren die Notierungen um die laufende Trendlinie herum. Sollte es im weiteren Verlauf zu Notierungen unter den aktuellen Jahrestiefs kommen, würde das Schicksal für den Rohölpreis auf absehbare Zeit besiegelt werden.