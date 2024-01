Wie das Unternehmen gestern Abend in einer Mitteilung an die US-Aufsichtsbehörde SEC bekannt gab, will Unity insgesamt 1.800 Stellen streichen. Die zu erwartenden Kostensenkungen sollen Profitabilität und Betriebsergebnis stärken, vor allem gab Unity Software an, sich künftig wieder auf sein Kerngeschäft fokussieren und ebenso langfristiges wie nachhaltiges Wachstum anstreben zu wollen.

Mit Blick auf das Betriebsergebnis im ersten Quartal gab der Entwickler einer weitverbreiteten Software-Engine zur Entwicklung von Spielen und Web-Inhalten an, keine sinnvolle Einschätzung über Kosten (etwa durch Abfindungen) oder bereits erfolgten Einsparungen treffen zu können. Angesichts des drastischen Personalschnitts sei aber mit erheblichen Auswirkungen auf das Betriebsergebnis zu rechnen.

In der US-Nachbörse kam die Ankündigung gut an, nach einem Plus von bereits 3,2 Prozent im regulären Handeln konnte sich Unity um weitere 3,6 Prozent steigern. Damit ist die steile, im Oktober gestartete Erholungsrallye weiter voll intakt.

Konflikt dürfte sich verschärfen

Gleichzeitig dürfte der Schritt den Graben zwischen Entwicklercommunity und Unity Software weiter vertiefen: Schon im vergangenen Jahr zog sich Unity den Unmut vieler Spielerentwickler auf sich, denn die geplante Änderung des Abonnementmodells hätte angesichts der ungleich höheren Kosten das Aus viel kleinerer Projekte und Studios bedeutet.

Etliche Entwickler kündigten den Wechsel zu Unreal, der zweiten bedeutenden Software-Engine zur Entwicklung von Games und Web-Inhalten, an. Der radikale Stellenabbau jetzt könnte den Unmut in Solidarität mit den von Entlassungen betroffenen Entwicklern erneut anfachen.

Restrukturierung zulasten der Reputation

Mit der 4,4 Milliarden US-Dollar schweren Übernahme des israelischen Ad-Tech-Konzern IronSource hat sich Unity offenbar keinen Gefallen getan. Die Integration kostet viel Geld und wirft bislang nicht den gewünschten Ertrag ab, dementsprechend will man sich wieder auf das Kerngeschäft konzentrieren und hierzu viele Mitarbeitenden entlassen.

Das stärkt zwar die Profitabilität, schädigt aber den ohnehin schon angeschlagenen öffentlichen Ruf. Bei Unity ist man gut beraten, es sich mit der Entwicklercommunity nicht völlig zu verscherzen.

Fazit: Aktie kein Kauf

Weder fundamental noch technisch ist die Aktie aktuell ein Kauf. Prozyklische Kaufsignale würden sich erst für Kurse oberhalb von 50 US-Dollar ergeben, hier liegt ein erheblicher Horizontalwiderstand.

Angesichts der noch nicht abzuschätzenden Auswirkungen sowohl auf die kurz- als auch die langfristige Bilanz fällt eine fundamentale Bewertung außerdem schwer, zumal Unity noch nicht profitabel ist.

Die Unity Software Aktie wird aktuell mit einem Plus von +4,10 % und einem Kurs von 37,05EUR gehandelt.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Zentralredaktion