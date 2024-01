Jefferies Financial hat am Montag nach US-Börsenschluss mit den Zahlen für das vierte Quartal die US-Berichtssaison eingeläutet. Die Investmentbank gab bekannt, dass ihr Gewinn in den abgelaufenen drei Monaten hinter den Erwartungen zurückblieb, da die anhaltende wirtschaftliche Unsicherheit das Geschäft bremste. Die Aktien der Gruppe fielen im erweiterten Handel um mehr als drei Prozent.

Investmentbanken hatten im vergangenen Jahr zu kämpfen, da steigende Zinssätze und die düstere Wirtschaftslage das Vertrauen der Unternehmen beeinträchtigten. Die Unsicherheit führte dazu, dass die weltweiten Fusionen und Übernahmen auf den tiefsten Stand seit zehn Jahren fielen.

Dennoch verzeichnete Jefferies im Jahr 2023 einen Investmentbanking-Ertrag von 2,29 Milliarden US-Dollar und lag damit über dem Niveau von 2019, dem letzten "normalen" Jahr für den Geschäftsbereich, sagten CEO Richard Handler und Präsident Brian Friedman in einer Erklärung.

"Viele Gründe sprechen dafür, dass die M&A-Aktivitäten in diesem Jahr anziehen werden", ausgehend von einem niedrigen Niveau im Jahr 2023, sagte Jefferies-Präsident Brian Friedman in einem Interview mit Reuters.

Jefferies eröffnet die Berichtssaison der US-Banken. Die Wall-Street-Giganten JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo und Citigroup werden am Freitag ihre Ergebnisse veröffentlichen. Im Gegensatz zu der größeren Konkurrenz hatte Jefferies in den vergangenen drei Jahren seine Mitarbeiterzahl verdoppelt, während die Branche sonst eher Stellen abbaute.

Unabhängig davon teilte Jefferies mit, dass die japanische Sumitomo Mitsui Financial Group (SMFG) ihre Beteiligung von 9,1 Prozent auf 15 Prozent aufstocken und damit zum größten Aktionär von Jefferies werden wolle. SMFG wird einen Sitz im Verwaltungsrat erhalten, sobald die Zehn-Prozent-Schwelle überschritten ist.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Zentralredaktion