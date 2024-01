Goldaktien seitwärts

Der Goldpreis erholt sich im gestrigen New Yorker Handel von 2.020 auf 2.028 $/oz. Heute Morgen kann der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong weiter zulegen und notiert aktuell mit 2.035 $/oz um 3 $/oz über dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien entwickeln sich weltweit seitwärts.





Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)



Angreifer auf ZDF-Fernsehteam entschuldigen sich. Drei Männer und eine Frau hatten am Rande einer Querdenker-Demonstration in Berlin 2020 ein Fernsehteam der „heute-show“ mit Eisenstanden zusammengeschlagen und erheblich verletzt, da sie die Satiriker mit Nazis verwechselt hatten.



Kommentar: 1. Mit GEZ-Zwangsgebühren bezahlte Komiker spielen am Rand einer Demo Nazis. 2. Hätte es sich nicht um Schauspieler, sondern um vorverurteilte politisch Andersdenkende gehandelt, hätten sich die Angreifer für den durch unsere Regierung und unsere Medien (aus Worten werden Taten) motivierten brutalen körperlichen Übergriff nicht entschuldigt.





Die Edelmetallmärkte



Auf Eurobasis entwickelt sich der Goldpreis bei einem etwas leichteren Dollar seitwärts (aktueller Preis 59.714 Euro/kg, Vortag 59.696 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.





Silber verbessert sich (aktueller Preis 23,13 $/oz, Vortag 23,04 $/oz). Platin gibt nach (aktueller Preis 946 $/oz, Vortag 956 $/oz). Palladium verliert (aktueller Preis 984 $/oz, Vortag 1.014 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich uneinheitlich. Der Ölpreis fällt (aktueller Preis 76,25 $/barrel, Vortag 77,68 $/barrel).





Der MSCI-Goldminenindex verliert 0,6 % auf 423,58 $. Der MSCI-Silberminenindex verliert 0,3 % auf 372,08 $. Bei den Standardwerten gibt Endeavour 1,6 % nach. Royal Gold kann 1,4 % zulegen. Bei den kleineren Werten fallen Northern Dynasty 35,6 % sowie Vista und Monument jeweils 6,7 %. Galiano ziehen 7,6 % und Filo 4,1 % an. Bei den Silberwerten geben Metallic 7,5 % und New Pacific 5,0 % nach. Silver Bull verbessert sich 6,7 %.

