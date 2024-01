Sicherheit ist ein Grundbedürfnis des Menschen und Voraussetzung für privates und geschäftliches Leben. In den zunehmenden digitalen Angriffen auf Unternehmen erkennt z.B. die EU eine schwere Bedrohung des ordnungsgemäßen Funktionierens des Binnenmarkts und verpflichtet Unternehmen daher je nach Größe und Zugehörigkeit zu kritischer Infrastruktur zur Erstellung von Cybersecurity-Konzepten. EU-Richtlinien, wie etwa NIS2, müssen in nationales Recht umgesetzt werden, was Unternehmen zu kontinuierlichen Investitionen in Cybersicherheitsprodukte – und -services drängt. Von der steigenden Nachfrage der Wirtschaft, der Verwaltung und privater Haushalte nach physischer und technologischer Sicherheit könnten die Unternehmen profitieren, die über das SG Global-Security-Index-Zertifikat mit der ISIN DE000SV4C6D7 diversifiziert und systematisch investierbar sind.

Systematisches Investment in die Top-Unternehmen der Sicherheitsbranche