Drama, Drama, Drama: Am Freitag noch war die Kryptowelt in heller Aufregung wegen eines unbegründeten Gerüchts, dass die Securities and Exchange Commission (SEC) an diesem Tag die lang erwarteten Bitcoin-ETFs genehmigen würde. Stattdessen geht es nun um die Einreichung eines elfseitigen Briefes von einer Organisation namens Better Markets, die Verbindungen zu Senatorin Elizabeth Warren sowie dem SEC-Vorsitzenden Gary Gensler hat. Der Brief warnt die SEC, dass es ein "schwerwiegender, wenn nicht historischer Fehler" wäre, Bitcoin-ETFs zuzulassen, und dass dies einem Markt, der durch und durch mit Betrug und Manipulation verseucht ist, einen US-Stempel aufdrücken würde. Einige Krypto-Beobachter befürchteten in der Folge, dass der Genehmigungsprozess noch einmal entgleisen würde.

Gary Gensler warnte daraufhin Anleger in einem Beitrag auf X vor den hohen Risiken und der Volatilität von Kryptowährungen. "Investitionen in Krypto-Vermögenswerte können auch außergewöhnlich riskant sein und sind oft volatil. Eine Reihe von großen Plattformen und Krypto-Assets sind insolvent geworden und/oder haben an Wert verloren. Investitionen in Krypto-Vermögenswerte sind weiterhin mit erheblichen Risiken verbunden", so Gensler.