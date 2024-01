Mit einem Plus von stolzen 6,4 Prozent setzte sich Nvidia im Halbleitersegment gestern an die Spitze. Grund für die satten Kursaufschläge dürften neben einer wohlwollenden Studie der Bank of America – Nvidia soll in den kommenden zwei Jahren einen freien Cashflow von bis zu 100 Milliarden US-Dollar erzielen können – die Ankündigung neuer Produkte sein.

Zum einen will der auf Grafikbeschleuniger und KI-Chips spezialisierte Chiphersteller für den chinesischen Markt maßgeschneiderte Produkte auflegen und im zweiten Quartal diesen Jahres beginnen, diese in Großserie zu fertigen. Damit sollen die von der US-Regierung verhängten Exportbeschränkungen umgangen und die hohe Nachfrage aus dem Reich der Mitte bedient werden können.

... und anspruchsvolle Privatkunden

Zum anderen wird erwartet, dass Nvidia auf der heute in Las Vegas startenden Verbrauchermesser CES neue Grafikbeschleuniger vorstellen wird: Die Produkte RTX 4080 Super, 4070 Ti Super und 4070 Super richten sich vor allem an zahlungskräftige User, die auch die hardwarehungrigsten PC-Spiele auf den höchsten Einstellungen und unter Verzicht auf Einschränkungen spielen wollen.

Die "Super"-Modelle avancierten schon in älteren Produktreihen zu Kassenschlagern mit hohem Wiederverkaufswert. Die nun erwarteten Modelle dürften außerdem Konkurrent AMD unter Druck setzen, der mit seinen GPUs zwar große Fortschritte macht und beim Preis punkten kann, bei der Leistung aber noch immer das Nachsehen hat.

Kaufsignal: Ausbruch und neues Allzeithoch

Das Kursplus von gestern bedeutet den Ausbruch über die Marke von 500 US-Dollar. Kurse jenseits dieser Marke waren der Aktie zuvor zwar wiederholt gelungen, bislang konnte der Break der wichtigen Horizontale aber nicht verteidigt werden.

Mit einem Schlusskurs von 522 US-Dollar hingegen ist ein Niveau erreicht, das den bisherigen Widerstand als Unterstützung etablieren und damit als Sprungbrett für weitere Kursgewinne dienen könnte: Allzeithochs gelten in der technischen Analyse als starkes Kaufsignal.

Noch ist Platz nach oben

Der Blick in die technische Indikation verrät: Die Aktie hat noch Luft nach oben! Der Relative-Stärke-Index liegt aktuell sowohl auf Tages-, als auch auf Wochenbasis bei 66. Als überkauft gelten erst Niveaus ab 70 beziehungsweise bei volatileren Werten auch ab 80. Außerdem zeigt der Trendstärkeindikator MACD dank positiven Vorzeichen einen intakten Aufwärtstrend an.

Tatsächlich steht Nvidia jetzt aber in der Pflicht, noch deutlich höhere Kurse zu erzielen, andernfalls drohen in der Aktie bärische Divergenzen und mittelfristig gar eine nachhaltige Trendwende.

Aktie unverändert teuer

Technisch stehen die Zeichen dank des Kaufsignals auf Kaufen, es gilt aber unverändert die hohe Bewertung zu bedenken: Ein branchenübliches Kurs-Gewinn-Verhältnis ist auf Basis der aktuellen Gewinnschätzungen erst für 2026 zu erwarten.

Die NVIDIA Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,47 % und einem Kurs von 478,7EUR gehandelt.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Zentralredaktion