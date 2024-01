Die Integration von ChatGPT wird ab dem zweiten Quartal 2024 als Standardfunktion in vielen Serienfahrzeugen angeboten. Die Technologie wird in die neuesten Generationen der Infotainmentsysteme von VW integriert und bietet den Nutzern Zugang zu einer Vielzahl erweiterter Funktionen, die über die traditionelle Sprachsteuerung hinausgehen. Mit einer speziellen Version von ChatGPT, die auf der Technologie von Cerence basiert, kann der VW-Sprachassistent nun intuitivere und interaktivere Gespräche führen, die das Fahrerlebnis erheblich bereichern.

Volkswagen hat mit der Ankündigung, ChatGPT in seine neuesten Fahrzeugmodelle zu integrieren, einen wichtigen Schritt in Richtung fortschrittlicher Fahrzeugtechnologie getan. Die innovative Integration, die im Vorfeld der Consumer Electronics Show (CES) 2024 vorgestellt wurde, wird in einer Reihe von VW-Modellen verfügbar sein, darunter der ID.7, ID.4, ID.5, ID.3 sowie die neuesten Versionen des Tiguan, Passat und Golf.

Die Integration ermöglicht es dem Fahrer, das Infotainment, die Navigation und die Klimaanlage zu bedienen sowie allgemeine Wissensfragen zu stellen, wobei die Antworten im ständig wachsenden Datenbestand der KI recherchiert werden. Wichtig ist, dass die Privatsphäre geschützt bleibt: ChatGPT hat keinen Zugriff auf Fahrzeugdaten und Fragen und Antworten werden sofort gelöscht.

Diese Entwicklung markiert einen wichtigen Fortschritt in der Automobilindustrie und zeigt, wie Künstliche Intelligenz zunehmend in unseren Alltag integriert wird, insbesondere in Bereichen, in denen Technologie und Nutzererfahrung aufeinandertreffen. Volkswagen setzt damit neue Maßstäbe bei der Integration von KI in den Automobilmarkt.

Kai Grünitz, Vorstandsmitglied für Technische Entwicklung bei Volkswagen: "Volkswagen demokratisiert seit jeher Technologie und macht sie vielen zugänglich. Das gehört einfach in unsere DNA. Und so sind wir jetzt der erste Volumenhersteller, der diese innovative Technologie in Fahrzeuge ab dem Kompaktsegment bringt. Durch die nahtlose Integration von ChatGPT bieten wir Fahrerinnen und Fahrern einen Mehrwert und den direkten Zugriff auf das KI-basierte Recherche-Tool. Das unterstreicht auch die Innovationskraft unserer neuen Produkte."

Die VW-Aktie notiert im frühen Xetra-Handel am Dienstag leicht im Minus. Ein Anteilsschein kostet aktuell 113 Euro.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Zentralredaktion

