Der Kursrückgang der Puma-Aktie (ISIN: DE0006969603), die noch im August 2023 bei 65 Euro gehandelt wurde, setzte sich auch am Beginn des Jahres 2024 unvermindert fort. Nach ihrem Tagestief vom 8.1.23 bei 45,12 Euro startete die schwankungsfreudige Aktie am 9.1.23 im Bereich von 47,10 Euro in den Handelstag.

Da die Probleme der unter Druck stehenden Sportartikelbranche bereits im stark gefallenen Kurs der Puma-Aktie eingepreist sein könnten, bekräftigten die Experten von RBC Capital Markets mit einem von 70 auf 64 Euro reduzierten Kursziel ihre Kaufempfehlung für die Aktie. Mit Long-Hebelprodukten können Anleger bereits dann hohe Renditen erzielen, wenn sich die Puma-Aktie im Zuge einer kurzfristigen Gegenbewegung in Kürze auf 51 Euro erholt, wo sie zuletzt am 2.1.24 gehandelt wurde.