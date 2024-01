Apple beansprucht nahezu 47 Prozent des 362 Milliarden US-Dollar schweren Anlageportfolios von Berkshire Hathaway. Trotz der bereits bedeutenden Beteiligung kaufte Berkshire im vergangenen Jahr über 20 Millionen zusätzliche Apple-Aktien. Apple überzeuge Berkshire seit Jahren mit einem loyalen Kundenstamm, hochprofitablen Geschäftsbereichen und einer starken Markenposition. Besonders das iPhone und das wachsende Dienstleistungssegment tragen zu Apples Erfolg bei. Kritisch könnte man jedoch Apples hohe Bewertung sehen, die derzeit das fast 27-fache des erwarteten Jahresgewinns beträgt.

Bank of America ist ein weiteres zentrales Investment für Buffett. Berkshire erwarb im Jahr 2023 über 22,7 Millionen zusätzliche Aktien, angetrieben durch das zyklische Potenzial und die Vorteile der Zinserhöhungen der Federal Reserve. Die US-Bank profitiere von Investitionen in digitale Technologien, die kostengünstiger seien als traditionelle Bankgeschäfte.

Occidental Petroleum steht ebenfalls im Rampenlicht von Berkshire Hathaway. Buffett und sein Team setzten auf hohe Rohölpreise und eine robuste Nachfrage und erhöhten ihre Beteiligung an Oxy im Jahr 2023 um mehr als 49 Millionen Aktien. Trotz einer hohen Nettoverschuldung bleibe das Unternehmen attraktiv – insbesondere aufgrund seines Schwerpunkts auf Bohraktivitäten.

Capital One Financial ist eine weitere Priorität für Berkshire im Jahr 2024. Mit einer starken Präsenz im Kreditkartengeschäft und einem Fokus auf Subprime-Kreditnehmer biete Capital One ein attraktives Geschäftsumfeld, obwohl das höhere Risiko von Zahlungsausfällen während einer Rezession besteht.

Zuletzt bleibt Berkshire Hathaway selbst ein zentrales Investment für Buffett. Mit kontinuierlichen Aktienrückkäufen im Wert von über 72 Milliarden US-Dollar seit Juli 2018 demonstriert das Unternehmen sein Engagement für die Wertsteigerung seiner Aktionäre.

Zusammenfassend setzt Warren Buffett im Jahr 2024 auf eine Mischung aus bewährten Technologieunternehmen, Finanzdienstleistern und Energieaktien, wobei er die Stärke des eigenen Unternehmens betont.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Zentralredaktion

Tipp aus der Redaktion: Lernen Sie in sieben Tagen mit Stefan Klotter das kleine Einmaleins der Charttechnik! Egal, ob Sie neu in der Welt der Charttechnik sind oder schon Erfahrung mitbringen: In diesem Video-Workshop wird Ihnen gezeigt, wie Sie Charttechnik gekonnt einsetzen können. Alles, was Sie brauchen, sind jeweils 10-15 Minuten morgens zum Kaffee, in der Mittagspause oder nach Feierabend. Lernen Sie in sieben Tagen mit Stefan Klotter das kleine Einmaleins der Charttechnik! Egal, ob Sie neu in der Welt der Charttechnik sind oder schon Erfahrung mitbringen: In diesem Video-Workshop wird Ihnen gezeigt, wie Sie Charttechnik gekonnt einsetzen können. Alles, was Sie brauchen, sind jeweils 10-15 Minuten morgens zum Kaffee, in der Mittagspause oder nach Feierabend. Jetzt hier kostenlos und unverbindlich mehr erfahren