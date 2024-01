Nasdaq 100 muss nun liefern Im großen Bild hat sich an der Lage nichts geändert: "Der Nasdaq 100 pendelt seit über 10 Jahren weitgehend in dem eingezeichneten Trendkanal im Monatschart in einem Aufwärtstrend. Mit dem Abprall an dessen oberer Begrenzung wäre nun ein erneuter …