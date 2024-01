Zins-Fantasien treiben US-Börsen zu weiteren Kursgipfeln

Nach den starken Aufwärtsbewegungen im November folgte an den US-Aktienmärkten im Dezember ein weiterer Anstieg. Der S&P 500 reüssierte mit einem Plus in Höhe von +4,4%. Der zinssensitive NASDAQ 100 schaltete gar den Turbo ein und legte zum Jahresende noch einmal um +5,5% zu. Getrieben durch die Zins-Fantasien von gleich 5 Zinssenkungen in 2024 trieben die Börsenbullen die amerikanischen Aktien zu weiteren Kursgipfeln. Positiv wirkte sich dabei auch die Vermeidung eines erneuten Aufflammens im US-Haushaltsstreit aus. Nachdem das Thema im November einer kurzfristigen Lösung zugeführt wurde, erwartet uns im Januar 2024 eine Fortsetzung des Haushaltsstreits. Vor allem die hohe öffentliche Neuverschuldung rückt immer mehr in den Fokus der Öffentlichkeit. Das US-Defizit lag im November 2023 bei +314 Mrd. USD. Die Spaltung im Kongress über innen- und außenpolitische Agenden setzt entsprechend fortgesetzt innenpolitische Belastungspunkte. Ob die Realwirtschaft und die Finanzmärkte dadurch nennenswert belastet werden, ist offen. Von Seiten der Wirtschaftsdaten ergaben sich zum Jahresende keine klaren Signale. Der Arbeitsmarkt lieferte solide Daten.

DAX auf Allzeithoch beflügelt Europas Börsen

Champagner-Korken knallten auch an Europas Aktienmärkten zum Jahresende. Der deutsche Leitindex DAX markierte zwischenzeitlich mit mehr als 17.000 Punkten ein neues Allzeithoch. Der EuroStoxx 600 nahm im Monatsverlauf um +3,8% zu. Neben einer sich stabilisierenden Wirtschaft wirkten sich auch in Europa der erneute Inflationsrückgang und die Hoffnung auf baldige Zinssenkungen stimulierend aus. Die Themen der Energieversorgungssituation, der Energiepreise und der Geopolitik wirkten sich hintergründig belastend aus, messbar an der besseren Performance insbesondere der US-Märkte im Vergleich zu Europa.

Anleihemärkte liefern deutliche Renditerückgänge

Im Dezember kam es im Zuge rückläufigen Inflationsdrucks sowohl in den USA, als auch in der Eurozone und dem UK zu einer fortgesetzten Entspannung an den Rentenmärkten. In der Folge nahmen Zinssorgen an den Finanzmärkten ab. Zinssenkungserwartungen insbesondere in den USA ab Frühjahr 2024 nehmen zu. In den USA sanken die Renditen im Monatsvergleich ebenso wie in Deutschland. Die Rendite der Bundesanleihe mit 10-jähriger Laufzeit stellt sich aktuell auf 2,02%. Zu Monatsanfang lag das Niveau noch bei 2,42%. US-Staatstitel mit 10-jähriger Laufzeit fielen ebenfalls deutlich von 4,29% auf 3,87% zum Jahresende.

Die easyfolios erleben ein gutes Jahr

Auch die easyfolios konnten im Dezember Kursgewinne verzeichnen. Somit war die Gesamtperformance der Portfolios sehr positiv. Im Dezember lag die Performance zwischen 3,21% (easyfolio 30) und 3,43% (easyfolio 70).

Trotz vielen Unruhen und zwischenzeitlichen Turbulenzen konnten die easyfolios im Jahr 2023 Kursgewinne zwischen 7,58% (easyfolio 30) und 11,76% (easyfolio 70) einfahren.