Das Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für den Chemieriesen BASF von "Market-Perform" auf "Underperform" herabgesetzt und das Ziel für den Aktienkurs von 45 auf 39 Euro reduziert. Das Kursziel liegt über 14 Prozent unter dem derzeitigen Niveau.

Trotz des Interesses einiger Investoren an BASF, vor dem Hintergrund möglicherweise bald fallender Zinsen und einer eventuellen sanften Wirtschaftslandung, sei jetzt nicht der richtige Zeitpunkt für solche Investitionen, so Bernstein-Analyst Gunther Zechmann in einer kürzlich veröffentlichten Studie. Es gebe zahlreiche andere Investitionsoptionen, die diese Aspekte berücksichtigen, einschließlich im Chemiebereich. Angesichts der aktuellen Entwicklungen bei BASF erscheinen die Aktien überbewertet. Zwar mache das Unternehmen Fortschritte in einem herausfordernden Umfeld, die Markterwartungen für 2024 seien jedoch zu optimistisch. Selbst im Falle einer Erholung in der Branche könnte BASF zurückbleiben, so Zechmann.