Demnach stieg der Absatz der Marken BMW, Mini und Rolls-Royce um 6,5 Prozent auf knapp 2,6 Millionen Fahrzeuge, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Allein die Marke BMW verkaufte knapp 2,3 Millionen Fahrzeuge, ein Plus von 7,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Mit diesem Erfolg bestätigte BMW seine Spitzenposition im weltweiten Premiumsegment. Besonders gefragt waren hochpreisige Modelle wie der 7er und der X7. Auch Elektroautos wurden stark nachgefragt. BMW-Vertriebsvorstand Jochen Goller betonte die Bedeutung neuer Modelle für den Ausbau der Elektromobilität.

Insgesamt verkaufte BMW weltweit 376.183 Elektrofahrzeuge, damit ist jedes 15. Fahrzeug des Konzerns elektrisch angetrieben. BMW plant, diesen Anteil bis 2024 auf 20 Prozent des Gesamtabsatzes zu steigern.

"Die Nachfrage nach unseren vollelektrischen Produkten ist ungebrochen hoch und wir streben an, im Jahr 2024 mehr als eine halbe Million vollelektrische Fahrzeuge aus unserem umfassenden, markenübergreifenden Portfolio zu verkaufen", so Goller.

Besonders erfolgreich war BMW im vergangenen Jahr auf dem europäischen Markt mit einem Absatzplus von 7,5 Prozent und in den USA mit einem Plus von 9,4 Prozent. Der größte Einzelmarkt China verzeichnete mit einem Plus von 4,2 Prozent auf 824.932 Fahrzeuge ein geringeres Wachstum. In China herrschte 2023 ein intensiver Preiskampf im Elektroautosegment, vor allem im preisgünstigen Einstiegssegment.

Die BMW-Aktie notiert am Dienstagmittag an der Frankfurter Börse leicht im Plus. Ein Anteilsschein kostet aktuell 100,86 Euro.

Die BMW Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,77 % und einem Kurs von 100,8EUR gehandelt.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Zentralredaktion

