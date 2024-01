Etwa 97 Prozent der Analysten empfehlen den Kauf der Amazon-Aktie. Bank of America, Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs und JPMorgan sehen das Unternehmen als Top-E-Commerce- oder Internet-Aktie für 2024. Oppenheimer und Roth MKM küren Amazon zum Favoriten unter den Large-Caps. Trotz des starken Anstiegs der Aktie im letzten Jahr um 81 Prozent, haben die Analysten großes Vertrauen in die Gewinnaussichten von Amazon, vor allem aufgrund des Rückenwinds durch KI. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotenzial von etwa 26 Prozent hin. Andrew Slimmon von Morgan Stanley glaubt, dass Amazon sein bisheriges Hoch durchbrechen wird und sieht die Aktie als nicht teuer an. Die Konsenserwartungen für die Nettogewinne von Amazon im Jahr 2024 sind gestiegen, während die Umsatzerwartungen unverändert geblieben sind. Im Vergleich zu anderen großen Unternehmen hat Amazon jedoch schon länger keinen Rekord mehr aufgestellt. Evercore-Analyst Andrew Huang erwartet, dass steigende Margen und die Cloud-Nachfrage die Aktie im Jahr 2024 stützen werden, warnt jedoch vor einer möglichen Enttäuschung.