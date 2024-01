Im letzten Jahr hat sich der Kurs der Tesla-Aktie verdoppelt, während die Aktien von BYD nur um etwa zehn Prozent stiegen. Einige Experten sehen in der niedrigeren Bewertung von BYD ein Problem, da das Unternehmen keine dominanten Märkte wie Norwegen besitzt. Zudem reduziert Warren Buffett seinen Anteil an BYD, was die Stimmung der Anleger trübt. Trotzdem glaubt Taylor Ogan, CEO von Snow Bull Capital, dass BYD einen ähnlichen Aufschwung wie Tesla erleben wird, wenn der Markt erkennt, dass BYD ein Energieunternehmen ist. Analysten stufen die BYD-Aktie als Kauf ein, obwohl die Kursziele das Unternehmen noch nicht in die Nähe von Tesla bringen. HSBC sieht trotz einiger Herausforderungen weiterhin erhebliches Potenzial für BYD und bekräftigt ihre Kaufempfehlung. Der australische Broker Macquarie betrachtet BYD aufgrund starker Technologien und einer überlegenen Kostenstruktur als einen der Hauptgewinner der Elektrifizierung und erwartet eine zunehmende Profitabilität in den kommenden Jahren.