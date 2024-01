Im frühen Handel brachen die Titel um über 60 Prozent ein. Der Handelsstopp galt vom 20. Dezember 2023 bis inklusive zum 8. Januar 2024, hatte die CSE am 20. Dezember im späten Handel in Kanada bekannt gegeben.

Die Aktie des kanadischen Explorationskonzerns Neotech , der sich auf seltene Erden spezialisiert hat, nimmt am heutigen Tag den Handel an der kanadischen Börse wieder auf, nachdem die Aufsichtsbehörde sie Canadian Securities Exchange (CSE) sie vom Börsenhandel ausgesetzt hatte.

Hintergrund waren "potenziell Missverständliche" Informationen, die Neotech und die von dem Unternehmen beauftragte PR-Firma, bekannt gegeben hatten. Dabei wurden irreführende Vergleiche zwischen einem Objekt von Neotech mit einem in der Nähe befindlichen Projekt des Konkurrenten Defense Materials, dem "Wicheeda-Projekt" gezogen, erläuterte die Börsenaufsicht. Dieses Projekt ist jedoch wesentlich weiter fortgeschritten, während sich das "TREO-Projekt" von Neotech noch in einem Anfangsstadium befindet.

Der Aktienkurs von Neotech war nach Bekanntgabe dieser missverständlichen Meldungen zeitweise um über 400 Prozent in die Höhe geschnellt. Die seit Anfang November auch an deutschen Börsen gelistete Aktie erreichte am 20. Dezember ihren Höhepunkt, bevor sie dann um über 40 Prozent einbrach. Im Handel in Toronto sackte sie am Dienstag um weitere 66 Prozent auf 1,08 kanadische Dollar ab. Damit ist ein Großteil der Dezembergewinne wieder abgeschmolzen.

Bereits zuvor hat wallstreetONLINE berichtet, dass das Unternehmen angesichts des frühen Entwicklungsstadiums seiner Projekte eine "mehr als ambitionierte" Marktkapitalisierung erreicht hatte. Die wiederholten "Klarstellungen" des Unternehmens am 29. Dezember und erneut am 5. Januar dieses Jahres lassen es auch ratsam erscheinen, bei dem Unternehmen vorsichtig zu bleiben.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Zentralredaktion