Nvidia, der führende Hersteller von Grafikbeschleunigern und KI-Chips, hat gestern einen bedeutenden Sprung über die 500-Dollar-Marke gemacht, was als nachhaltiger technischer Fortschritt gesehen wird. Dieser Anstieg wurde durch eine positive Studie der Bank of America unterstützt, die vorhersagt, dass Nvidia in den nächsten zwei Jahren einen freien Cashflow von bis zu 100 Milliarden US-Dollar erzielen könnte. Nvidia plant, maßgeschneiderte Produkte für den chinesischen Markt zu entwickeln, um die von der US-Regierung verhängten Exportbeschränkungen zu umgehen und die hohe Nachfrage zu bedienen. Zudem wird erwartet, dass Nvidia auf der CES in Las Vegas neue Grafikbeschleuniger vorstellen wird, die sich an zahlungskräftige Nutzer richten. Trotz des Kaufsignals und des intakten Aufwärtstrends ist die Aktie nach wie vor teuer, und eine branchenübliche Kurs-Gewinn-Verhältnis wird erst für 2026 erwartet.