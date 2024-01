"Die Ausgangslage für 2024 ähnelt auf unheimliche Weise der für 2022: Positionierung, Stimmung und technische Daten sind allesamt auf einem extremen Niveau – wie im Dezember 2021 (und mit schlechteren Fundamentaldaten)", so Rosenberg. Der S&P 500 hatte das Jahr 2022 mit einem Verlust von 19 Prozent beendet, dem größten Verlust seit 2008.

Nach Ansicht des Strategen sind Finanzwerte, die am Freitag ihre Gewinne bekannt geben werden, die klare erste Wahl für Anleger und gehören zu den günstigsten Werten. "Die historische Analyse zeigt, dass diese Gruppe sowohl während der Fed-Pause als auch während der Disinflation eine starke Performance gezeigt hat", zitiert MarketWatch Rosenberg.

Und weiter: "Auch wenn der Sektor von Rezessionsrisiken bedroht ist, können Anleger auf die größeren Banken (gute Kapitalausstattung) und Versicherungsgesellschaften (stabiles Gewinnwachstum, bessere Bewertungen) unter der Oberfläche blicken." Außerhalb des Finanzsektors sieht der Stratege Energieaktien, Kommunikationsdienstwerte und Titel von Versorgungsunternehmen auf dem zweiten Platz.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion

Tipp aus der Redaktion

Lernen Sie in sieben Tagen mit Stefan Klotter das kleine Einmaleins der Charttechnik! Egal, ob Sie neu in der Welt der Charttechnik sind oder schon Erfahrung mitbringen: In diesem Video-Workshop wird Ihnen gezeigt, wie Sie Charttechnik gekonnt einsetzen können. Alles, was Sie brauchen, sind jeweils 10-15 Minuten morgens zum Tee, in der Mittagspause oder nach Feierabend. Jetzt hier kostenlos und unverbindlich mehr erfahren.