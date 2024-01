Volkswagen hat angekündigt, den KI-gestützten Sprachassistenten ChatGPT in seine neuesten Fahrzeugmodelle zu integrieren. Die Ankündigung erfolgte im Vorfeld der Consumer Electronics Show (CES) 2024. Die Integration von ChatGPT wird ab dem zweiten Quartal 2024 in vielen VW-Modellen, darunter der ID.7, ID.4, ID.5, ID.3 sowie die neuesten Versionen des Tiguan, Passat und Golf, als Standardfunktion angeboten. Die Technologie ermöglicht es den Fahrern, das Infotainment, die Navigation und die Klimaanlage zu bedienen und allgemeine Wissensfragen zu stellen. Die Privatsphäre bleibt dabei geschützt, da ChatGPT keinen Zugriff auf Fahrzeugdaten hat und Fragen und Antworten sofort gelöscht werden. Volkswagen betont, dass diese Entwicklung einen wichtigen Fortschritt in der Automobilindustrie darstellt und die zunehmende Integration von KI in unseren Alltag zeigt. Trotz der positiven Ankündigung notierte die VW-Aktie im frühen Xetra-Handel am Dienstag leicht im Minus.