BMW hat 2023 einen Rekordabsatz von fast 2,6 Millionen Fahrzeugen erzielt, was einer Steigerung von 6,5% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Besonders gefragt waren hochpreisige Modelle und Elektroautos. Die Marke BMW allein verkaufte fast 2,3 Millionen Fahrzeuge, ein Plus von 7,3%. BMW-Vertriebsvorstand Jochen Goller betonte die Bedeutung neuer Modelle für den Ausbau der Elektromobilität. Weltweit wurden 376.183 Elektrofahrzeuge verkauft, was einem Anteil von 15% am Gesamtabsatz entspricht. BMW plant, diesen Anteil bis 2024 auf 20% zu erhöhen. Besonders erfolgreich war BMW auf dem europäischen Markt und in den USA, während das Wachstum in China aufgrund eines intensiven Preiskampfes im Elektroautosegment geringer ausfiel. Die BMW-Aktie notierte am Dienstagmittag an der Frankfurter Börse leicht im Plus.