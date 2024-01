Fed, Zinsen, Trump und der Crash!

Die Märkte hoffen weiter auf deutliche Zinssenkungen durch die Fed - und Donald Trump wünscht sich, dass der Crash passiert, bevor er wieder US-Präsident wird! Die Märkte werden jetzt immer politischer: wird Trump von den Wahlen ausgeschlossen (darüber wird der Supreme Court ab 08.Februar entscheiden) oder wird er strafrechtlich verfolgt (darüber entscheidet aktuell ein Bundesgericht in Washington)? Wenn "The Donald" zur Wahl antritt - wird dann nicht Biden, sondern Michelle Obama gegen ihn kandidieren, weil Biden zu alt und zu wenig Erfolgsaussichten hat? Die Indizes der Wall Street heute zunächst mit Verlusten, dann aber waren es vor allem die Big-Tech-Werte und der Nasdaq, die wieder nach oben zogen. Entscheidend wird am Donnerstag der Bericht zur Inflation in den USA - während die Fed weiter signalisiert, dass sie die Zinsen nicht so stark senken wird wie die Märkte hoffen..

Hinweise aus Video:

1. Indien verdoppelt Kohle-Produktion: wie Deutschlands Energiewende verpufft. Aber Hauptsache Deutschland wird CO2-neutral..

2. Rezession in Deutschland: Sehenden Auges in den Absturz

