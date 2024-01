Biontech erwartet für das Geschäftsjahr 2024 einen Rückgang der Umsätze aufgrund des nachlassenden Bedarfs an Covid-19-Impfstoffen. Das Unternehmen prognostiziert einen Erlös von etwa drei Milliarden Euro, im Vergleich zu den angestrebten vier Milliarden Euro im Jahr 2023. Trotz des vorübergehenden Umsatzrückgangs plant Biontech, seine Umsätze langfristig durch die Entwicklung neuer Krebstherapien zu steigern. Ab 2025 soll es wieder Wachstum geben. Die Biontech-Aktie verlor am Dienstag rund zwei Prozent, notiert aber immer noch 30 Prozent unter dem Niveau von vor zwölf Monaten. CEO Ugur Sahin betonte die Fortschritte des Unternehmens bei Immuntherapien und erklärte, dass das Unternehmen bis Ende 2024 zehn oder mehr potenziell zulassungsrelevante Studien in seiner Pipeline haben will. Ab 2025 rechnet Biontech mit einem Anstieg der Umsätze, vor allem durch die Einführung kombinierter Impfstoffe und fortschrittlicher Krebstherapieprodukte.