Der Hedgefonds Elliott Investment Management hat eine Beteiligung von etwa 10% an der Match Group, dem Mutterkonzern der Dating-Plattform Tinder, erworben. Die Aktie der Match Group konnte daraufhin deutlich zulegen. Trotz wachsender Konkurrenz bleibt die Match Group hochprofitabel, was bereits im vergangenen Sommer Gerüchte um den Einstieg eines Großinvestors auslöste. Elliott, bekannt für seine aktivistische Haltung, hat dem Management bereits Vorschläge zur Transformation des Unternehmens vorgelegt. Es ist jedoch noch unklar, ob Elliott einen Sitz im Verwaltungsrat anstrebt. Die Aktie der Match Group profitiert von der erhöhten Aufmerksamkeit und notiert mit einem Plus von über fünf Prozent. Trotz stagnierender Umsätze konnte das Betriebsergebnis auf hohem Niveau gehalten werden, was zu einem günstigen Kurs-Gewinn-Verhältnis von 13,7 führt. Allerdings sollte die Verschuldung von 3,8 Milliarden US-Dollar nicht übersehen werden.