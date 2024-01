"Seit 2009 haben wir 100 Prozent künstliches, beispielloses Gelddrucken und Defizite, 27 Billionen US-Dollar über 15 Jahre, um genau zu sein. Das ist jenseits von Gut und Böse, 100 Prozent künstlich, was bedeutet, dass wir uns in einem gefährlichen Zustand befinden", sagte Harry Dent gegenüber Fox News Digital zum Jahresende. "Ich glaube, dass 2024 der größte einzelne Crash passiert, den wir zu unseren Lebzeiten erleben werden."

Der US-amerikanische Ökonom und Finanzbuchautor stellt fest, dass diese Blase tatsächlich Ende 2021 nach dem Höhepunkt der COVID-Pandemie begann, mit ersten Anzeichen im Jahr 2022, als der Nasdaq um 38 Prozent fiel. 2024 wird die "B-Welle" des Crashs bringen.

Anlegern rät Dent: "Das ist das einzige Mal, dass ich Ihnen sage, hören Sie nicht auf Ihren Finanzberater. Die Kurse werden sich nicht in ein paar Jahren normalisieren. Wir werden diese Niveaus vielleicht nie wieder sehen. Und dieser Einbruch wird keine Korrektur sein. Er wird sich eher auf dem Niveau von 1929 bis 32 bewegen. Und jeder, der das mitgemacht hat, hätte seinen Börsenmakler erschossen".

Für den S&P 500 erwartet Dent einen Einbruch von 86 Prozent. Für den Nasdaq 100 rechnet er sogar mit einem Crash von fast 92 Prozent. Noch schlimmer könnte es laut Dent am Markt für Kryptowährungen kommen: Hier rechnet der Ökonom mit einem Crash von 96 Prozent! Die Immobilienpreise sollen dagegen nur um 50 Prozent fallen.



Mit seiner Crash-Prognose steht Harry Dent allerdings ziemlich allein da. So schreibt Ulrich Stephan, Chefanlagestratege der Deutschen Bank, in seiner Prognose für 2024: "Wir rechnen mit einem globalen Wachstum von zehn Prozent beim Gewinn pro Aktie, in den USA mit niedrigen zweistelligen und in Europa mit höheren einstelligen prozentualen Unternehmensgewinnsteigerungen. Insgesamt sehen wir dadurch für 2024 interessantes Kurspotenzial in den bedeutenden Märkten."



Und Goldman Sachs prognostiziert, "dass der S&P 500 Ende 2024 bei 4.700 Punkten stehen wird, was einem Kursgewinn von fünf Prozent über zwölf Monate und einer Gesamtrendite von sechs Prozent inklusive Dividenden entspricht".

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Zentralredaktion

