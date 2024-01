Setzen die Anleger ihr Verhaltensmuster von 2023 fort?

von Sven Weisenhaus

Die Börsen wissen auch im neuen Jahr zu überraschen. Denn sie haben relativ wenig von dem gemacht, was man gewöhnlich von ihnen erwarten konnte. Bereits im vergangenen Jahr zeigten die Aktienmärkte mit extremen Rallys ein Verhalten, welches statistisch nur sehr selten vorkommt. Vor allem, dass es bei den starken Kursgewinnen ab Ende Oktober kaum zu nennenswerten Rücksetzern kam, war rekordverdächtig. Und über den Fehlstart in das neue Jahr hat Torsten Ewert gestern bereits berichtet (siehe „Die Januar-Effekte – hilfreich oder nutzlos?“). Demnach kommt es in den ersten Handelstagen eines Jahres in den meisten Fällen zu steigenden Kursen – aber nicht in diesem Jahr.

Nasdaq Composite startet überraschend schwach ins neue Jahr

Besonders auffällig waren dabei die US-Technologieaktien. Der Nasdaq Composite gab am ersten Handelstag des Jahres 2024 um 1,63 % nach, womit er laut den Experten von Bespoke Investment den viertschlechtesten Start in ein neues Jahr in seiner Geschichte seit 1972 erwischte. Zudem war es erst das 5. Mal, dass er ein Jahr mit einem Tagesrückgang von mehr als 1,5 % begann. Auch am Folgetag verlor der Technologieindex recht stark und er fiel in den ersten beiden Handelstagen um jeweils mehr als 1 %, was es laut meinen Informationen sogar erst zweimal gegeben hat: 2005 und 1980. Aber damit nicht genug: Auch der Donnerstag endete im Minus. Und das war der 5. Handelstag in Folge mit Verlust (siehe rotes Rechteck im folgenden Chart).

So etwas gab es zuletzt im Oktober 2022, was zeigt, wie stark das Jahr 2023 verlief.

Vertauschte Volatilität

Auch eher selten zu beobachten ist eine hohe Volatilität an den ersten Handelstagen, da viele Händler in dieser Zeit noch im Urlaub sind. Erst ab der zweiten Januar-Woche ist daher mit zunehmenden Kursschwankungen zu rechnen. Doch in diesem Jahr zeigte sich das genaue Gegenteil: Die erste Woche war recht schwankungsfreudig, während vorgestern und gestern, also an den ersten Handelstagen der zweiten Jahreswoche, nur anfänglich Schwung im Markt war. Und bereits vorgestern nahm die Volatilität im Handelsverlauf kontinuierlich ab, bis sich die Kurse nur noch Pünktchen für Pünktchen vom Fleck bewegten.