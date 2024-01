Solange der DAX weiterhin im Bereich oder über dem 10er-EMA notiert, ist mit eher weiter steigenden Kursen im DAX zu rechnen. Dabei befindet sich die erste Anlaufmarke unverändert im Bereich von 16.800 Punkten. Geht es weiter höher, wäre das Verlaufshoch bei 17.003 Punkten die nächste Zielmarke. Diese sollte dann dem Aufwärtstrend folgend überschritten und der Bereich um 17.300 Punkten angelaufen werden. Erst bei einem nachhaltigen Kursrückgang unter den 10er-EMA würde sich die Lage wieder etwas eintrüben und ein Kursrutsch bis zur Unterstützung bei zunächst 16.400 Punkte wahrscheinlich werden.

Am heutigen Mittwoch stehen kaum wichtige Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an. Erst am morgigen Donnerstag stehen mit den US-Verbraucherpreisdaten für Dezember wieder wichtige Konjunkturdaten im Fokus. Bei den Einzelaktien stehen am heutigen Mittwoch die Papiere von Sartorius im Blick, die vorbörslich um 0,71% auf 326 Euro zulegen können. Die Papiere werden durch eine Kaufempfehlung der HSBC angetrieben. Heidelberg Materials zeigen sich vorbörslich ebenfalls höher und profitieren von einer Kaufempfehlung der Bank of America.