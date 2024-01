Zuvor hieß es im Insight: "Die Bayer-Aktie hat in der laufenden Erholung den 50er-EMA und damit die übliche Anlaufmarke einer Erholung in der Extension erreicht. Der 50er-EMA bildet einen massiven Widerstand. Wobei zu beachten ist, dass sich über dem 50er-EMA direkt die massive Ichimoku-Wolke (Kumo-Wolke) befindet, die diesen Widerstandsbereich noch weiter verstärkt. Es könnte nun zu einem nachhaltigen Abprall im Bereich des 50er-EMA bei den Aktien von Bayer kommen, mit in der Folge weiter fallenden Kursen bis zunächst zum 10er-EMA bei aktuell 34,20 Euro."

Das hat gut gepasst, der Rücklauf hat stattgefunden, der 10er-EMA wurde fast erreicht. Im Bereich um den 10er-EMA könnten die Aktien von Bayer nun einen Boden bilden und in der Folge einen erneuten Hochlauf starten. Dann wäre mit einem erneuten Angriff auf den 50er-EMA im Bereich von 34,84 Euro zu rechnen. Geht es weiter höher, wäre die untere Begrenzung der Ichimoku-Wolke die nächste Zielmarke.