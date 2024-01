PayPal bewege sich bei wichtigen strategischen Initiativen wie der Verbesserung der Markenkasse und der Erweiterung von Venmo "zu langsam", so Faucette. Eine Beschleunigung sei angesichts der Beziehungen des Unternehmens schwierig, fügte der Analyst hinzu.

Er ist auch weniger optimistisch, dass PayPal Venmo als Checkout-Tool für jüngere Käufer monetarisieren kann. Ein größerer Anteil dieser Kunden würde dem Unternehmen zu überdurchschnittlichen Wachstumsraten verhelfen, so Faucette weiter.

Ganz allgemein sagte Faucette, er verliere das Vertrauen, dass das Unternehmen genug investieren könne, um in naher Zukunft sinnvolle Verbesserungen in seinem Geschäft zu erzielen. Dennoch sagte er, dass das Unternehmen in der Lage sein sollte, den Umsatz im Einklang mit anderen E-Commerce-Unternehmen (außer Amazon) zu steigern.

Erst Ende vergangener Woche hatte Oppenheimer den Titel von "Outperform" auf "Market Perform" herabgestuft. Ähnlich gingen die Analysten der Investmentbank BTIG vor – ein Downgrade von "Buy" auf "Neutral". Die PayPal-Aktie ist drei Jahre in Folge gefallen. Im Jahr 2023 stand ein Gesamtminus von 13,8 Prozent auf den Kurszetteln.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion

