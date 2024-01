Skeptiker könnten Äußerungen des Covestro-Finanzchefs über eher schleppende Gespräche mit Adnoc negativ interpretieren, hieß es nun am Mittwoch vom Investmenthaus Oddo BHF. Es gebe aber weiterhin keine Anzeichen dafür, dass sich das Covestro-Management gegen eine Übernahme durch die Araber stelle.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Zentralredaktion

