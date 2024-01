"Saudi-Arabien hat im vergangenen Jahr seine Fördermenge stark reduziert, was zu einem deutlichen Rückgang der Rohölexporte geführt hat“, sagte Matt Smith, Senior Analyst für Amerika bei Kpler, gegenüber MarketWatch. "Auf der anderen Seite steigen die US-Rohölexporte allmählich weiter an, während die US-Ölproduktion ein Rekordhoch erreicht“, sagte er.

Als Konsequenz hätten sich die Exportmengen der beiden Länder immer stärker einander angenährt. Während Saudi-Arabien 2022 noch 3,5 Millionen bpd mehr exportierte als die USA, waren es im vergangenen Monat nur noch 1,5 Millionen bpd mehr.

Zudem haben geopolitische Spannungen im Nahen Osten, insbesondere Angriffe von Huthi-Rebellen im Roten Meer, zu Lieferunterbrechungen geführt. Diese Störungen könnten zu einer verstärkten Nachfrage nach US-Öl geführt haben, da dieses im Vergleich zur globalen Referenzsorte Brent mit einem Abschlag gehandelt wird.

Die US-Ölproduktion habe 2023 die Erwartungen übertroffen, sagte Rebecca Babin, Senior Energy Trader bei CIBC Private Wealth. Neben den USA hat zudem auch der Iran, ein OPEC-Mitglied, seine Produktion drastisch erhöht. Der iranische Ölminister Javad Owji berichtete von einem Anstieg auf 3,3 Millionen bpd seit August 2021, was einem Zuwachs von 50 Prozent entspricht.

Saudi-Arabien könnte indessen versuchen, Marktanteile zurückzugewinnen. So kündigte der staatliche Ölkonzern Saudi Aramco kürzlich an, den offiziellen Verkaufspreis für sein Rohöl im Februar in allen Regionen zu senken. Babin deutet dies als Strategiewechsel der Saudis von Preisstabilität hin zu Marktanteilsgewinnung.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Zentralredaktion