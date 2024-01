Eine Falschmeldung über die Zulassung von Bitcoin-ETFs auf der Mikroblogging-Plattform X, die fälschlicherweise von der US-Börsenaufsicht SEC zu stammen schien, sorgte kurzzeitig für Aufregung am Kryptomarkt. SEC-Chef Gary Gensler stellte jedoch klar, dass der Account gehackt wurde und die Nachricht nicht korrekt ist. Dies führte zu kurzfristigen Kursschwankungen beim Bitcoin auf der Handelsplattform Coinbase. Der Preis der Kryptowährung stieg zunächst, fiel dann aber schnell wieder. Aktuell notiert Bitcoin rund 1,6 Prozent im Minus. Die Falschmeldung unterstreicht das Ausmaß und die Häufigkeit von Cyberangriffen, so Kurt Gottschall, Partner bei der Anwaltskanzlei Haynes Boone und ehemaliger Regionaldirektor der SEC. Trotz der Falschmeldung bleibt die Hoffnung auf eine baldige Zulassung des ersten Bitcoin-Spot-EFTs in den USA bestehen, was dem Bitcoin in den letzten sechs Monaten einen Zuwachs von mehr als 52 Prozent beschert hat.