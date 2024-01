Die Unterbrechung der Straße von Hormus könnte die Ölpreise um 20% steigen lassen, warnt Daan Struyven von Goldman Sachs. Eine längere Unterbrechung könnte die Preise sogar verdoppeln. Bob McNally von der Rapidan Energy Group sieht ein 30% Risiko, dass der Konflikt im Nahen Osten sich auf den Iran ausweitet und die Ölströme im Persischen Golf wesentlich unterbricht. Daniel Yergin von S&P Global bemerkt, dass geopolitische Risiken wieder in den Markt zurückkehren. Trotz der zunehmenden Spannungen im Nahen Osten, hat die Rekord-Ölproduktion in den USA die Preise vor einem deutlichen Anstieg bewahrt, so Bob Yawger von Mizuho. Er fügt hinzu, dass europäische Raffinerien zunehmend Öl direkt aus den USA importieren, um das geopolitische Risiko zu vermeiden. Die Position der USA als größter Ölproduzent der Welt hat zu einer Neugewichtung von Angebot, Nachfrage und geopolitischen Risiken geführt.