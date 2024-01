Das US-Energieministerium fordere US-Unternehmen auf, Vorschläge für die Produktion eines Brennstofftyps namens High-Assay Low Enriched Uranium" (HALEU) zu unterbreiten, hieß es am Dienstag. Bis zu 500 Millionen US-Dollar sollen in Projekte und andere Vorhaben investiert werden, um HALEU in chemische Vorstufen für Kernbrennstoffe umzuwandeln.

Nordamerikanische Urankonzerne wie Global Atomic und NexGen Energy legten nach der Ankündigung zu, während australische Konkurrenten wie Paladin Energy und Deep Yellow am Mittwoch aufgrund der Aussicht auf höhere Preise ebenfalls kräftig hochschnellten. Die Uran-Investmentfirma Yellow Cake erreichte ein Rekordhoch, als der Handel in London eröffnet wurde, und baute damit ihren 65-prozentigen Anstieg vom letzten Jahr aus.

Die Biden-Regierung verstärkt ihre Bemühungen, die Urananreicherung voranzutreiben, nachdem das US-Repräsentantenhaus für die Verabschiedung eines Gesetzes gestimmt hat, das die Einfuhr von angereichertem Uran aus Russland, dem wichtigsten ausländischen Lieferanten, verbieten würde. Obwohl der Gesetzentwurf im Senat auf Eis gelegt wurde und erst später in diesem Jahrzehnt in Kraft treten würde, hat er die Preise für rohen Kernbrennstoff wieder in die Höhe getrieben.

Letzten Monat berichtete Bloomberg, dass Tenex, ein staatliches russisches Uranunternehmen, seine amerikanischen Kunden gewarnt habe, dass der Kreml den Export seines Kernbrennstoffs präventiv verbieten könnte, sollte das Gesetz in Washington verabschiedet werden. Die Muttergesellschaft Rosatom bestritt, dass Tenex dies getan habe.

Terminkontrakte, die die Spotpreise für eine als Yellowcake bekannte Rohform von Uran verfolgen, stiegen am Dienstag auf den höchsten Stand seit 15 Jahren. Sie haben sich im vergangenen Jahr mehr als verdoppelt, als die Bemühungen des Westens, die Energiesicherheit zu erhöhen und Emissionen zu reduzieren, eine weltweite Renaissance der Kernenergie auslösten.

"Die globale Rückkehr zur Kernenergie schafft Chancen und Herausforderungen", sagte John Ciampaglia, CEO von Sprott Asset Management, Anfang des Monats. "Wir müssen lange verschwundene Versorgungsketten wieder aufbauen."

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Zentralredaktion