Standard Chartered prognostiziert, dass die Zulassung eines Bitcoin-ETF den Kurs der Kryptowährung bis Ende 2025 auf 200.000 US-Dollar steigen lassen könnte. Die Bank vergleicht die mögliche Auswirkung mit der Einführung des SPDR Gold Shares ETF im Jahr 2004, die den Goldpreis vervierfachte. Die britische Bank erwartet, dass bis Ende 2024 zwischen 437.000 und 1,32 Millionen Bitcoins in Spot-Bitcoin-ETFs gehalten werden. Die SEC wird voraussichtlich am Mittwoch mehrere ETFs genehmigen. Einige Anleger befürchten jedoch, dass der Markt die Auswirkungen des ersten Tages einer möglichen ETF-Zulassung überschätzt. Dennoch sind sich alle einig, dass die Einführung von Bitcoin-ETFs wahrscheinlich der wichtigste Treiber für den Kurs der Kryptowährung in diesem Jahr sein wird.