Der deutsche Windenergieanlagenhersteller Nordex hat umfangreiche Aufträge vom Entwickler von Wind- und Solarparks, UKA, erhalten. Die Vereinbarung beinhaltet die Lieferung von 32 Turbinen der Baureihe Delta4000 für sieben Windenergieprojekte in verschiedenen deutschen Regionen, mit einer Gesamtleistung von 197,1 Megawatt. Nordex wird auch 16 Anlagen für drei Windparks in Schottland errichten. Die Aufträge basieren auf einem Rahmenvertrag zwischen Nordex und UKA, der bis November 2023 verlängert wurde und die Bestellung von bis zu 1.000 MW Windenergieanlagen für weitere Projekte vorsieht. Die Nordex-Aktie notiert im frühen Handel am Mittwoch an der Frankfurter Börse leicht im Plus.