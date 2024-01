Weitere Abschläge könnten im Zeitfenster der nächsten Stunden auf 2.016 und darunter sogar 2.000 US-Dollar erfolgen, genau an dieser Stelle wird sich die Weiterentwicklung des Gold-Futures erst noch zeigen müssen. Gelingt es im Anschluss einen Boden in diesem Bereich zu etablieren und wieder zurück über den EMA 50 bei 2.039 US-Dollar zu springen, könnte eine Rally an die Vorgängerhochs von 2.088 US-Dollar starten, darüber sogar in den Bereich der Rekordhochs von 2.146 US-Dollar heranreichen. Ein Bruch des 200-Tage-Durchschnitts bei derzeit 1.987 US-Dollar würde allerdings größeren Konsolidierungsbedarf aufdecken und auf Verluste an den übergeordneten Abwärtstrend um 1.949 US-Dollar hinweisen. Aber selbst in diesem Szenario bliebe die Möglichkeit neuerlicher Jahreshochs erhalten.

Gold-Future (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit Notenbanken rund um die Welt langen bei Gold weiter kräftig zu und bestärken die Annahme weiterer Kurssteigerungen bei diesem Edelmetall. Gelingt es im Bereich von 2.015 US-Dollar einen Turnaround zu vollziehen und mindestens über den EMA 50 bei 2.039 US-Dollar zu springen, könnten Gewinn an 2.088 US-Dollar erfolgen und würden sich für ein erstes Long-Engagement anbieten. Hierzu könnte dann beispielshalber das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VM5GY5 zum Einsatz kommen. Die mögliche Renditechance beliefe sich in diesem Fall auf 135 Prozent, Ziel des Scheins läge am Ende bei 9,92 Euro. Eine Verlustbegrenzung wird sich allerdings erst noch an die zu ermittelnden Tiefständen orientieren müssen.